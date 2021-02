Alisson, il padre muore affogato: tragedia per l’ex Roma (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella notte di mercoledì in Brasile il padre di Alisson Becker, ex portiere della Roma, è stato trovato senza vita nei pressi di una diga nello stato brasiliano del Rio Grande do Soul. José Agostinho Becker, 57 anni, era stato fondamentale per la carriera di Alisson, attualmente portiere del Liverpool. Anche l’uomo, infatti, ha giocato come portiere, trasmettendo la passione per i guanti al figlio. Di lui si erano perse le tracce nella serata di mercoledì, così i familiari hanno lanciato l’allarme. Le ricerche delle autorità hanno portato alla tragica scoperta: José Agostinho Becker è stato trovato senza vita per motivi ancora da accertare. Immediato il cordoglio del mondo del calcio nei confronti del portiere ex Roma. “Con molto rammarico, il São Paulo FC riceve la triste notizia della morte di José ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella notte di mercoledì in Brasile ildiBecker, ex portiere della, è stato trovato senza vita nei pressi di una diga nello stato brasiliano del Rio Grande do Soul. José Agostinho Becker, 57 anni, era stato fondamentale per la carriera di, attualmente portiere del Liverpool. Anche l’uomo, infatti, ha giocato come portiere, trasmettendo la passione per i guanti al figlio. Di lui si erano perse le tracce nella serata di mercoledì, così i familiari hanno lanciato l’allarme. Le ricerche delle autorità hanno portato alla tragica scoperta: José Agostinho Becker è stato trovato senza vita per motivi ancora da accertare. Immediato il cordoglio del mondo del calcio nei confronti del portiere ex. “Con molto rammarico, il São Paulo FC riceve la triste notizia della morte di José ...

