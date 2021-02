Alex Schwazer, dopo il clamore mediatico, ospite al Festival di Sanremo: ecco perché Amadeus l’ha voluto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alex Schwazer, noto marciatore altoatesino, sarà ospite alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Nel 2016, una presunta positività al doping generò infatti una squalifica di 8 anni nei confronti dell’atleta. Oggi, a distanza di 5 anni, il procedimento penale viene archiviato e il marciatore scagionato. Alex Schwazer ora può riprendere in mano la sua vita, camminando a testa alta e cercando di recuperare la forma migliore per poter gareggiare ancora, magari alle prossime olimpiadi di Tokyo. Amadeus, intanto, ha fortemente voluto sul palco dell’Ariston l’atleta – presente nella seconda serata della manifestazione – nel tentativo di redimerlo e di restituirgli quella dignità che era stata minata da un’ingiusta ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 febbraio 2021), noto marciatore altoatesino, saràalla 71esima edizione deldi. Nel 2016, una presunta positività al doping generò infatti una squalifica di 8 anni nei confronti dell’atleta. Oggi, a distanza di 5 anni, il procedimento penale viene archiviato e il marciatore scagionato.ora può riprendere in mano la sua vita, camminando a testa alta e cercando di recuperare la forma migliore per poter gareggiare ancora, magari alle prossime olimpiadi di Tokyo., intanto, ha fortementesul palco dell’Ariston l’atleta – presente nella seconda serata della manifestazione – nel tentativo di redimerlo e di restituirgli quella dignità che era stata minata da un’ingiusta ...

Alex Schwazer ospite alla seconda serata di Sanremo Alex Schwazer sara' ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo. Lo apprende l'ANSA dal management del marciatore. "Schwazer - spiegano dallo staff - racconterà la sua storia e il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo"

