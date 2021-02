Alberto Sordi e la maledizione dell’eredità | la situazione mai risolta

Leggi su kronic

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Quella diè un’eredità che fa ancora discutere, un percorso lungo per l’assegnazione che sembra non essere ancora finito, Gian Luigi Rondi e Gina Lollobrigida (Gettyimages)La storia del cinema e della comicità italiana annovera pochi personaggi che hanno scritto pagine realmente significative. Volti che non hanno mai trovato eredi veri e propri, e per questo rimasti nell’immaginario collettivo come i veri padroni di un’arte destinata a non ripetersi più nel corso del tempo. Tra questi figura senza ombra di dubbio, uno dei portatori di quell’arte che risiede nel suo nome ed in quello di pochi altri. Di fatto, secondo molti, sono proprio lui ed Antonio De Curtis, in arte Totò, i veri capisaldi di un cinema che non ha trovato ...