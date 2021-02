Alberto Genovese resta in carcere, il gip ordina anche un nuovo arresto per gli abusi a Ibiza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Respinta l'istanza di scarcerazione e di domiciliari in una clinica per disintossicarsi presentata dalla difesa ... Leggi su today (Di giovedì 25 febbraio 2021) Respinta l'istanza di scarcerazione e di domiciliari in una clinica per disintossicarsi presentata dalla difesa ...

