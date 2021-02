Alberto Genovese, nuova accusa di stupro insieme alla fidanzata. 'Nelle sue chat disprezzo per la vita umana' (Di venerdì 26 febbraio 2021) A inchiodare l'ex fondatore di Facile.it per la vicenda di Ibiza ci sarebbero, secondo il gip, almeno 6 testimoni, 'ospiti' ai party a base di droghe. La fidanzata (indagata ma non arrestata) ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) A inchiodare l'ex fondatore di Facile.it per la vicenda di Ibiza ci sarebbero, secondo il gip, almeno 6 testimoni, 'ospiti' ai party a base di droghe. La(indagata ma non arrestata) ha ...

fattoquotidiano : Alberto Genovese, il gip dice no agli arresti domiciliari in una clinica per disintossicarsi - Corriere : Genovese, nuova ordinanza in carcere per stupro per il caso di una modella di 23 anni - Corriere : Alberto Genovese, nuova ordinanza in carcere per stupro - Tantiauguri_Lol : RT @Corriere: Alberto Genovese rimane in cella. Nuovo arresto per lo stupro a Ibiza - Corriere : Alberto Genovese rimane in cella. Nuovo arresto per lo stupro a Ibiza -