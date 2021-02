“Al posto di Barbara D’Urso”. Terremoto Mediaset, salta fuori il nome-bomba (ex volto Rai) della sostituta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nei giorni scorsi è circolata la notizia che Live – Non è la D’Urso, per gli ascolti non esaltanti di questa stagione non sarà rinnovato per la prossima stagione e pare che al suo posto Mediaset abbia pensato a uno dei nomi più importanti dell’azienda, Paolo Bonolis. Secondo Davide Maggio, il conduttore tapperà i due buchi lasciati da Alfonso Signorini (il venerdì sera con la chiusura del Grande Fratello Vip) e quello della domenica sera del Live di Barbara D’Urso. Secondo il sito venerdì sera andranno in onda le repliche di Ciao Darwin, mentre la domenica dovrebbe esserci Avanti Un Altro con ospiti vip (alcuni dei quali ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip). Pare che anche Domenica Live non verrà rinnovata e al suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nei giorni scorsi è circolata la notizia che Live – Non è la, per gli ascolti non enti di questa stagione non sarà rinnovato per la prossima stagione e pare che al suoabbia pensato a uno dei nomi più importanti dell’azienda, Paolo Bonolis. Secondo Davide Maggio, il conduttore tapperà i due buchi lasciati da Alfonso Signorini (il venerdì sera con la chiusura del Grande Fratello Vip) e quellodomenica sera del Live di. Secondo il sito venerdì sera andranno in onda le repliche di Ciao Darwin, mentre la domenica dovrebbe esserci Avanti Un Altro con ospiti vip (alcuni dei quali ex concorrentiquinta edizione del Grande Fratello Vip). Pare che anche Domenica Live non verrà rinnovata e al suo ...

