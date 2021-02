Agustina Gandolfo sente già la primavera | “Quanto mi piacciono questi giorni”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sole e temperature miti. Condizioni perfette per godersi qualche ora all'aperto e respirare aria di bel tempo, riaccendendo così la luce dell'allegria.già aria di. E, bellissima come sempre, nell'ultimo post Instagram ha fatto sapere di apprezzare: "già ti sento.amo queste giornate", ha scritto lady Lautaro.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLt VnUpFJi/" Golssip.

Il Cittadino di Monza e Brianza

Capatina in Brianza per, la bella fidanzata di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. Sabato 20 febbraio l'argentina ha dapprima fatto visita all'agriturismo "La Camilla" di Concorezzo dove si è fermata ...'Nina, benvenuta nelle nostre vite amore nostro', ha scritto lei,sul proprio profilo immortalando il primo abbraccio dei tre. 'Grazieper avermi dato questa gioia immensa',...Lautaro Martinez si sta consacrando ad altissimi livelli in questa stagione con la maglia dell'Inter. L'attaccante argentino sembra aver trovato anche quella continuità di rendimento che gli era manca ...Concorezzo. Mentre Lautaro Martinez affondava il Milan nel derby, la fidanzata Agustina Gandolfo si è goduta un momento di relax a Concorezzo. Pausa pranzo e selfie per Instagram nella splendida corni ...