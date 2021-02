Aghi sbagliati, fisiologica sfusa: Arcuri 'penalizza' la Lombardia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Martina Piumatti Negli hub lombardi consegnati Aghi sbagliati e fisiologica senza confezione e numero di lotto. Gli ennesimi flop del super commissario colpiscono ancora la Lombardia che deve fare da sola. Vaccinazione a rischio frenata Dopo le siringhe anche gli Aghi. E a farne le spese ancora la Lombardia. Dalla sede romana della struttura commissariale, secondo quanto riporta AdnKronos, non solo sarebbero arrivati Aghi inadatti per la somministrazione del vaccino anti Covid di Pfizer, ma pure pacchi di soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente. Tutto privo di un confezionamento e senza uno straccio di rintracciabilità identificabile. Un "pasticcio" che potrebbe compromettere la campagna vaccinale, già minata da tagli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Martina Piumatti Negli hub lombardi consegnatisenza confezione e numero di lotto. Gli ennesimi flop del super commissario colpiscono ancora lache deve fare da sola. Vaccinazione a rischio frenata Dopo le siringhe anche gli. E a farne le spese ancora la. Dalla sede romana della struttura commissariale, secondo quanto riporta AdnKronos, non solo sarebbero arrivatiinadatti per la somministrazione del vaccino anti Covid di Pfizer, ma pure pacchi di soluzioneavvolta in pellicola trasparente. Tutto privo di un confezionamento e senza uno straccio di rintracciabilità identificabile. Un "pasticcio" che potrebbe compromettere la campagna vaccinale, già minata da tagli ...

LucillaMasini : Lombardia. Sos medici: 'Vaccini ok, ma gli aghi sono sbagliati'. Come comprare una Ferrari e alimentarla con la gaz… - Patrizia_MB : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia, sos medici: 'Aghi per vaccino sbagliati' - fisco24_info : Covid Lombardia, sos medici: 'Aghi per vaccino sbagliati': Questa, a quanto ha appreso l'Adnkronos, la segnalazione… - Adnkronos : #Covid #Lombardia, sos medici: 'Aghi per vaccino sbagliati' -

Ultime Notizie dalla rete : Aghi sbagliati Covid Lombardia, sos medici: "Aghi per vaccino sbagliati" Questa, a quanto ha appreso l'Adnkronos, la segnalazione dei camici bianchi alla Regione Aghi sbagliati per la somministrazione del vaccino Pfizer contro Covid - 19, soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente senza confezionamento e senza rintracciabilità. Questa, a quanto ha ...

Vaccino Pfizer, la clausola nel contratto: se ci sono danni o reazioni il risarcimento spetta allo Stato Si applica a eventi rarissimi, causati quasi sempre da dosaggi sbagliati o da errori umani nelle ...dosi prelevabili da ogni fiala dopo che la casa farmaceutica ha fatto sapere che con particolari aghi ...

Covid Lombardia, sos medici: "Aghi per vaccino sbagliati" Adnkronos Aghi sbagliati, fisiologica sfusa: Arcuri 'penalizza' la Lombardia Dopo le siringhe anche gli aghi. E a farne le spese ancora la Lombardia. Dalla sede romana della struttura commissariale, secondo quanto riporta AdnKronos, non solo sarebbero arrivati aghi inadatti ...

Covid Lombardia, sos medici: "Aghi per vaccino sbagliati" Aghi sbagliati per la somministrazione del vaccino Pfizer contro Covid-19, soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente senza confezionamento e senza rintracciabilità. Questa, a quanto ha ap ...

Questa, a quanto ha appreso l'Adnkronos, la segnalazione dei camici bianchi alla Regioneper la somministrazione del vaccino Pfizer contro Covid - 19, soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente senza confezionamento e senza rintracciabilità. Questa, a quanto ha ...Si applica a eventi rarissimi, causati quasi sempre da dosaggio da errori umani nelle ...dosi prelevabili da ogni fiala dopo che la casa farmaceutica ha fatto sapere che con particolari...Dopo le siringhe anche gli aghi. E a farne le spese ancora la Lombardia. Dalla sede romana della struttura commissariale, secondo quanto riporta AdnKronos, non solo sarebbero arrivati aghi inadatti ...Aghi sbagliati per la somministrazione del vaccino Pfizer contro Covid-19, soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente senza confezionamento e senza rintracciabilità. Questa, a quanto ha ap ...