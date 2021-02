Agguato in Congo, i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli – Il video (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un minuto di silenzio alla Farnesina e in tutte le ambasciate del mondo. È scattato alle 9.28, in concomitanza con l’arrivo in piazza della Repubblica a Roma dei feretri dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi lo scorso lunedì in un Agguato nella Repubblica democratica del Congo. nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri hanno partecipato ai funerali di Stato le massime cariche istituzionali. Un centinaio di persone in tutto per in tutto, così da poter rispettare le misure anti-Covid. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, ancora malato, è Stato ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un minuto di silenzio alla Farnesina e in tutte le ambasciate del mondo. È scattato alle 9.28, in concomitanza con l’arrivo in piazza della Repubblica a Roma dei feretri dell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, uccisi lo scorso lunedì in unRepubblica democratica deldie dei Martiri hanno partecipato aidile massime cariche istituzionali. Un centinaio di persone in tutto per in tutto, così da poter rispettare le misure anti-Covid. Il Capo delloSergio Mattarella, ancora malato, è...

