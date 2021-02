Agguato in Congo, i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci. Il cardinale: «Strappati alla vita da una violenza feroce» – Il video (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un minuto di silenzio alla Farnesina e in tutte le ambasciate del mondo. È scattato alle 9.28, in concomitanza con l’arrivo in piazza della Repubblica a Roma dei feretri dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi lo scorso lunedì in un Agguato nella Repubblica democratica del Congo. Nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri hanno partecipato ai funerali di Stato le massime cariche istituzionali. Un centinaio di persone in tutto per in tutto, così da poter rispettare le misure anti-Covid. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, ancora malato, è Stato rapprentato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati. Presenti anche il presidente della Camera Roberto ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un minuto di silenzioFarnesina e in tutte le ambasciate del mondo. È scattato alle 9.28, in concomitanza con l’arrivo in piazza della Repubblica a Roma dei feretri dell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, uccisi lo scorso lunedì in unnella Repubblica democratica del. Nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri hanno partecipato aidile massime cariche istituzionali. Un centinaio di persone in tutto per in tutto, così da poter rispettare le misure anti-Covid. Il Capo delloSergio Mattarella, ancora malato, èrapprentato dpresidente del Senato Elisabetta Casellati. Presenti anche il presidente della Camera Roberto ...

