Addio a Sloane in Afghanistan con l’episodio NCIS 18×08? Trama e promo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Potrebbe davvero essere il canto del cigno didi: ildiffuso da CBS non annuncia l’al personaggio, ma tutto lascia pensare che l’annunciata uscita di scena di Maria Bello sia ormai imminente. Neldidal titolo True Believer, Gibbs evanno in viaggio inper indagare su un gruppo di ragazze rapite mentre erano a bordo di un autobus: il mezzo è stato ritrovato abbandonato, con a bordo l’autista senza vita, e Gibbs decide di accompagnarealla ricerca delle giovani donne sequestrate. Inoltre McGee, Bishop e Torres si attivano rintracciando un hacker che ha inviato via email informazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sloane

... potrebbe anche trattarsi dell'episodio che apre la strada all'di Jackiealla squadra, magari con la decisione di restare in Afghanistan per unirsi alle truppe militari di stanza nel ...L'annunciatodiall'NCIS si consumerà grazie ad una trama ambientata in Afghanistan. Non è ancora chiaro se l'episodio True Believer , di cui è appena stata annunciata la trama, sia l'ultimo o il ...