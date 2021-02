Ad Coop Italia | “Aderiamo alla petizione contro Iva di lusso sugli assorbenti”

Leggi su dire

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “L’Iva di lusso sugli assorbenti è un piccolo grande segno di discrminazione e un errore di valutazione. Abbiamo pensato di dare il nostro contributo aggiungendo la rete Coop alla petizione di ‘Onda rosa’ per far comprendere ai decisori politici che l’Iva per gli assorbenti non può essere quella dei beni di lusso, ma per beni di prima necessità. Durante la pandemia c’è stato un calo delle vendite degli assorbenti”. È l’Ad di Coop Italia, Maura Latini, a presentare stamane in una conferenza stampa su zoom, l’iniziativa che vedrà la Rete Coop impegnata in prima linea sul fronte del ‘Gender Gap‘ con tutta una serie di azioni interne ed esterne a partire da questa petizione sulla cosiddetta Tampon Tax. La partecipazione sarà “digitale, a partire dalla rete social e anche dalla rete di vendita che- ha spiegato l’AD- dal 6 al 13 marzo si farà una simulazione del mondo che vorremmo abbassando i prezzi di vendita degli assorbenti con una ‘special edition’ per un nostro assorbente”.