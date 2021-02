Acqua, luce e gas, bonus automatici per 2,6 milioni di famiglie (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Scatta il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di Acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico (con Isee non superiore a 8.265 euro). Da quest’anno infatti basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell’ISEE, per ottenere la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e Acqua. Lo rende noto Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).Questo consentirà di garantire le agevolazioni alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto e superare il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari.Il meccanismo ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Scatta il riconoscimento automatico deisociali di sconto per le bollette die gas per lein stato di disagio economico (con Isee non superiore a 8.265 euro). Da quest’anno infatti basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell’ISEE, per ottenere la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e. Lo rende noto Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).Questo consentirà di garantire le agevolazioni alle oltre 2,6diaventi diritto e superare il vecchio meccanismo disu richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari.Il meccanismo ha ...

