A Tel Aviv tornano i concerti dal vivo. Ma solo per chi ha il passaporto vaccinale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Forte del successo della campagna vaccinale, Israele si incammina sempre di più verso la normalità. O, almeno, una nuova normalità. A Tel Aviv, infatti, è andato in scena il primo concerto dal vivo, ma solo per chi può esibire il “green pass”, il passaporto vaccinale. Lo show si è tenuto in un teatro all’aperto e con l’obbligo di indossare la mascherina. Ma, dopo 11 mesi, ha segnato la fine del lungo periodo di privazione di spettacoli ed eventi culturali. A riaprire la stagione dei concerti, sebbene solo dietro esibizione di passaporto vaccinale, è stata la cantante Nurit Galron. concerti aperti solo a chi ha il passaporto vaccinale L’accesso alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Forte del successo della campagna, Israele si incammina sempre di più verso la normalità. O, almeno, una nuova normalità. A Tel, infatti, è andato in scena il primo concerto dal, maper chi può esibire il “green pass”, il. Lo show si è tenuto in un teatro all’aperto e con l’obbligo di indossare la mascherina. Ma, dopo 11 mesi, ha segnato la fine del lungo periodo di privazione di spettacoli ed eventi culturali. A riaprire la stagione dei, sebbenedietro esibizione di, è stata la cantante Nurit Galron.apertia chi ha ilL’accesso alla ...

