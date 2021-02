“A Pasqua come lo scorso Natale”. Covid, le nuove misure. Panzi e cene di famiglia, gite fuori porta: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà un Pasqua simile allo scorso Natale. misure, regole e restrizioni con il nuovo Dpcm in arrivo il 6 marzo – il primo firmato dal premier Mario Draghi – e in vigore per un mese fino al 6 aprile. Norme e divieti dovranno arginare la diffusione del coronavirus in Italia e contrastare le varianti del Covid, mentre l’indice Rt si avvia a superare 1 e si attende domani l’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Le restrizioni riguarderanno anche Pasqua e Pasquetta, domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile. A delineare il provvedimento è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Senato e alla Camera: “Non possiamo allentare le misure, non ci sono le condizioni epidemiologiche”. Alle regole tipiche della zona arancione si aggiungono, ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà unsimile allo, regole e restrizioni con il nuovo Dpcm in arrivo il 6 marzo – il primo firmato dal premier Mario Draghi – e in vigore per un mese fino al 6 aprile. Norme e divieti dovranno arginare la diffusione del coronavirus in Italia e contrastare le varianti del, mentre l’indice Rt si avvia a superare 1 e si attende domani l’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Le restrizioni riguarderanno anchee Pasquetta, domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile. A delineare il provvedimento è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Senato e alla Camera: “Non possiamo allentare le, non ci sono le condizioni epidemiologiche”. Alle regole tipiche della zona arancione si aggiungono, ad ...

