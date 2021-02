A Milano sfilano l' armonia avvolgente di Alberta Ferretti e la tradizione Fendi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Comincia con il ricordo toccante e doveroso di Beppe Modenese scomparso il 21 novembre scorso questa settimana della moda milanese, la regia è di Beniamino Barresi, attraverso il montaggio audio di alcune interviste del passato c’è il racconto asciutto della sua storia, un’eredità esemplare per tutta la moda italiana. Ci sono alcuni luoghi simbolo della sua vita, la sartoria Caraceni, il teatro alla Scala e infine quel raffinato particolare delle tante paia di calze rosse, nel film meticolosamente ordinate e messe in fila, che Modenese indossava sempre, il suo piccolo unico tocco di eleganza quasi stravagante, il segno inconfondibile dello stile.capitale del pret-à-porter, di cui Beppe Modenese è stato primo artefice, parte con la sua settimana clou dove ormai quasi tutto è digitale, dove manca qualche griffe in fuga per territori ancora poco definiti. Di ...