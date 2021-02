A Catania vaccino a un 105enne: “Combattiamo tutti da stessa parte” (Di giovedì 25 febbraio 2021) CATANIA – Antonio Bonajuto, classe 1916, è il più anziano tra i siciliani ad avere già ricevuto il vaccino anti-covid. Accompagnato dal figlio Salvatore, si è presentato oggi pomeriggio al centro vaccinale del Policlinico Rodolico di Catania, dove è stato accolto da tutto il management dell’Azienda guidata dal direttore generale Gaetano Sirna, che si è soffermato a parlare con Antonio e la sua famiglia. “Anche durante la spagnola stavamo chiusi in casa – ha ricordato Bonajuto – ma contro questo virus adesso c’è il vaccino ed è giusto farlo. Durante la guerra c’erano amici e nemici, qui combattiamo tutti dalla stessa parte”. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) CATANIA – Antonio Bonajuto, classe 1916, è il più anziano tra i siciliani ad avere già ricevuto il vaccino anti-covid. Accompagnato dal figlio Salvatore, si è presentato oggi pomeriggio al centro vaccinale del Policlinico Rodolico di Catania, dove è stato accolto da tutto il management dell’Azienda guidata dal direttore generale Gaetano Sirna, che si è soffermato a parlare con Antonio e la sua famiglia. “Anche durante la spagnola stavamo chiusi in casa – ha ricordato Bonajuto – ma contro questo virus adesso c’è il vaccino ed è giusto farlo. Durante la guerra c’erano amici e nemici, qui combattiamo tutti dalla stessa parte”.

