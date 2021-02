A Bologna zona arancione rafforzato dal 27 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) A Bologna, e in tutti i comuni della Città Metropolitana, sarà attivata la zona arancione scuro da sabato 27 febbraio. A riferirlo, tramite un post su Facebook, è il sindaco di Anzola dell’Emilia Giampiero Veronesi a seguito della riunione urgente convocata oggi dal sindaco metropolitano Virginio Merola. “Comunico a tutti i miei concittadini che si è deciso di istituire la zona arancione scuro per tutti i Comuni della Città Metropolitana di Bologna”, ha scritto Veronesi. “Il provvedimento (che decorrerà da lunedì 1° marzo per le scuole e dal 27 febbraio per tutto il resto) è giustificato dall’aumento esponenziale dei contagi su tutta la provincia di Bologna ed il conseguente probabile collasso, nel breve periodo, delle strutture ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) A, e in tutti i comuni della Città Metropolitana, sarà attivata lascuro da sabato 27. A riferirlo, tramite un post su Facebook, è il sindaco di Anzola dell’Emilia Giampiero Veronesi a seguito della riunione urgente convocata oggi dal sindaco metropolitano Virginio Merola. “Comunico a tutti i miei concittadini che si è deciso di istituire lascuro per tutti i Comuni della Città Metropolitana di”, ha scritto Veronesi. “Il provvedimento (che decorrerà da lunedì 1° marzo per le scuole e dal 27per tutto il resto) è giustificato dall’aumento esponenziale dei contagi su tutta la provincia died il conseguente probabile collasso, nel breve periodo, delle strutture ...

repubblica : Bologna colpita dal virus: 'In una settimana 50% di casi in più'. Indice Rt da allarme rosso: Tasso di contagio a 1… - SkyTG24 : Covid Emilia Romagna, per Bologna al vaglio zona 'arancione scuro' - Corriere : Bologna, tutta l'area metropolitana passano in zona arancione scuro: da lunedì scuole ... - chuucommie : BOLOGNA IN ZONA ARANCIONE SCURO TRA DUE GIORNI - Churchill801 : @RossEleven @matteosalvinimi Bologna scuole chiuse dal primo marzo.. ??.. Zona arancione scuro da sabato -