600 mila euro di vincite ma ha il reddito di cittadinanza: l’ultimo furbetto (Di giovedì 25 febbraio 2021) vincite per centinaia di migliaia di euro e nessuna dichiarazione. Per di più, l’uomo, percepiva il reddito di cittadinanza. vincite per centinaia di migliaia di euro, da giochi on line, lotterie e quant’altro ma mai una dichiarazione in merito. Mai un documento che attestasse le reali condizioni economiche di un 37enne di Cecina, in provincia di Livorno. vincite intascate nell’arco di tre anni, nello stesso periodo di tempo, in parte di esso, l’uomo però, avrebbe, anzi, ha intascato anche parecchie rate del sussidio statale elargito in base al reddito, alla mancanza di lavoro ecc. Il reddito di cittadinanza insomma. A questo punto, però, la guardia di finanza, andrà fino in ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021)per centinaia di migliaia die nessuna dichiarazione. Per di più, l’uomo, percepiva ildiper centinaia di migliaia di, da giochi on line, lotterie e quant’altro ma mai una dichiarazione in merito. Mai un documento che attestasse le reali condizioni economiche di un 37enne di Cecina, in provincia di Livorno.intascate nell’arco di tre anni, nello stesso periodo di tempo, in parte di esso, l’uomo però, avrebbe, anzi, ha intascato anche parecchie rate del sussidio statale elargito in base al, alla mancanza di lavoro ecc. Ildiinsomma. A questo punto, però, la guardia di finanza, andrà fino in ...

