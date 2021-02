35 operazioni per fare 21 euro di benzina: così operano i furbetti del cashback (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pochi centesimi di benzina per 35 operazioni con la carta di credito. Un’ora di spesa, per un totale di 21 euro. È successo in una stazione di servizio a Spilimbergo: l’obiettivo era quello di aumentare le possibilità di rientrare nei primi 100 mila italiani per numero di transazioni fatte con carta di credito o bancomat e vincere i 1.500 euro in palio con il super cashback. Si legge sul Messaggero Veneto: Casi simili si stanno registrando in tutta Italia ed il motivo è chiaro: ottenere più transazioni possibili per accedere al super cashback. Secondo le regole definite dal precedente governo Conte, infatti, oltre al cashback ordinario, ossia il rimborso del 10 per cento di ogni transazione per un totale di 150 euro ogni sei mesi, si può ottenere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pochi centesimi diper 35con la carta di credito. Un’ora di spesa, per un totale di 21. È successo in una stazione di servizio a Spilimbergo: l’obiettivo era quello di aumentare le possibilità di rientrare nei primi 100 mila italiani per numero di transazioni fatte con carta di credito o bancomat e vincere i 1.500in palio con il super. Si legge sul Messaggero Veneto: Casi simili si stanno registrando in tutta Italia ed il motivo è chiaro: ottenere più transazioni possibili per accedere al super. Secondo le regole definite dal precedente governo Conte, infatti, oltre alordinario, ossia il rimborso del 10 per cento di ogni transazione per un totale di 150ogni sei mesi, si può ottenere ...

ItalianAirForce : #Atupertucon Angela, operatore di bordo in servizio al 31° Stormo dell'#AeronauticaMilitare. 'Nell'ambito del… - emergenzavvf : #Livorno, intervento dei #vigilidelfuoco a Portoferraio per l’esplosione in un’abitazione di una sacca di gas fuori… - HuffPostItalia : 35 operazioni per fare 21 euro di benzina: così operano i furbetti del cashback - iReDiViVo_ : RT @HuffPostItalia: 35 operazioni per fare 21 euro di benzina: così operano i furbetti del cashback - Andrea751201 : RT @BabboleoNews: FALESIA CROLLATA A #CAMOGLI: DOMANI OPERATIVA RETE DI SENSORI PER MONITORAGGIO FRONTE. ASSESSORE GIAMPEDRONE: “PASSAGGIO… -

Ultime Notizie dalla rete : operazioni per 35 operazioni per fare 21 euro di benzina: così operano i furbetti del cashback Pochi centesimi di benzina per 35 operazioni con la carta di credito. Un'ora di spesa, per un totale di 21 euro. È successo in una stazione di servizio a Spilimbergo: l'obiettivo era quello di aumentare le possibilità di ...

Juventus FC, i conti del 1° semestre 2020/2021 ...per la prosecuzione dell'attività sociale, Juventus FC - pur in un contesto influenzato dalla ridotta liquidità del sistema conseguente al perdurare della crisi - potrebbe far ricorso ad operazioni ...

35 operazioni per fare 21 euro di benzina: così operano i furbetti del cashback L'HuffPost illycaffè: closing operazione Rhone Capital (ANSA) - TRIESTE, 25 FEB - Closing oggi dell'operazione di vendita da parte del Gruppo Illy di una quota del 20 per cento di illycaffè, premium brand globale di caffè con sede a Trieste ...

Omicidio Francesco Traiano: cinque arresti nell'operazione 'Destino', ci sono anche minorenni I dettagli dell’operazione saranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 in Questura Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, coordinate dalla locale procura della ...

Pochi centesimi di benzina35con la carta di credito. Un'ora di spesa,un totale di 21 euro. È successo in una stazione di servizio a Spilimbergo: l'obiettivo era quello di aumentare le possibilità di ......la prosecuzione dell'attività sociale, Juventus FC - pur in un contesto influenzato dalla ridotta liquidità del sistema conseguente al perdurare della crisi - potrebbe far ricorso ad...(ANSA) - TRIESTE, 25 FEB - Closing oggi dell'operazione di vendita da parte del Gruppo Illy di una quota del 20 per cento di illycaffè, premium brand globale di caffè con sede a Trieste ...I dettagli dell’operazione saranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 in Questura Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, coordinate dalla locale procura della ...