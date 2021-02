Zotta-Pacetti | parco auto Città Metropolitana Roma diventa green

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)– “La Citta’di, ha sostituito levetture dell’dell’Ente, con modelli a funzionamento ibrido e completamente elettriche. La scelta, oltre che ecologica nel rispetto dell’ambiente e dell’eco sostenibilita’, ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica. Il numero delle vetture in questione e’ stato portato da 15 a 11 complessive, con un risparmio sia per il carburante che per l’accesso nelle zone a traffico limitato della Capitale. Presso il garage dell’Entesono state installate le colonnine per la ricarica delle batterie” Cosi’ in un comunicato Teresa, Vice Sindaco della Citta’die Giuliano ...