Zona arancione scuro, spostamenti, scuole e seconde case: cosa cambia Zona gialla, Zona arancione, Zona rossa: ci eravamo ormai abituati. Eravamo persino diventati bravi nel passare da una fascia all'altra, tenendo a mente i divieti da togliere o aggiungere. Ma il virus è mutato, le ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Matrimoni ed eventi, protocollo sanitario per ripartire: la proposta in Parlamento Allora mi chiedo visto che siamo fermi da 1 anno senza celebrazioni e senza piccoli eventi come mai siamo di nuovo in zona arancione/rossa? La verità è una che la vostra poca conoscenza del nostro ...

Zona arancione scuro, spostamenti, scuole e seconde case: cosa cambia Come in zona arancione, è vietato il servizio al tavolo per bar e ristoranti e non si può uscire dal proprio comune ma, ecco le differenze, è prevista anche la chiusura di tutte le scuole: dell'...

Zona arancione scuro, regole diverse da Imola a Sanremo. Sostamenti, scuole, seconde case: cosa cambia

Bertolaso annuncia la terza ondata in Lombardia: varate nuove restrizioni. Mede zona rossa fino al 3 marzo La zona arancione rafforzata prevede, oltre alle classiche limitazioni da zona arancione, anche la chiusura delle scuole elementari, asili e nidi; il divieto di spostamento nelle seconde case; l'utili ...

Terza ondata, scattano le microzone La terza ondata di Covid inizia a colpire l’Italia all’insegna delle varianti: quella inglese ha raddoppiato i contagi in provincia di Brescia, ma è allarme anche in alcuni comuni dell’Emilia Romagna ...

