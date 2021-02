Zona arancione rafforzata e rossa: la nuova mappa Covid. Le regole regione per regione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021. Zona bianca, gialla, arancione, arancione rinforzata, rossa e micro Zona rossa . L'Italia dei colori ai tempi del Coronavirus e delle sue varianti è più mutevole di un vestito ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021.bianca, gialla,rinforzata,e micro. L'Italia dei colori ai tempi del Coronavirus e delle sue varianti è più mutevole di un vestito ...

Agenzia_Ansa : Campania in zona arancione il governatore @VincenzoDeLuca striglia i cittadini che hanno affollato il lungomare ne… - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - dellorco85 : La provincia di #Brescia e altri 9 comuni lombardi in 'zona arancione rafforzata'. Ma scegliere semplicemente tra z… - rmont72 : RT @brigitte_gio: Zona arancione rafforzata perché dire zona rossa pareva brutto. - angiuoniluigi : RT @Corriere: Slitta la riapertura di palestre e teatri. Seconde case, stop in zona rossa e con l’arancione «scuro» -