Zingaretti a Barbara D’Urso: “Hai portato la politica vicino alla gente”. (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Barbara D’Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n’è bisogno !”. Così ha scritto su Twitter il segretario del Partito... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 24 febbraio 2021), in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro haila voce dellaalle persone. Ce n’è bisogno !”. Così ha scritto su Twitter il segretario del Partito...

Corriere : Nicola Zingaretti twitta a favore di Barbara D’Urso: bufera sul web - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - davidemaggio : Live Non è la D'urso chiude e arriva l'endorsement shock di Nicola Zingaretti: «Hai portato la politica vicino alle… - castell32082033 : RT @mpiacenonaver1: Ve le ricordate le primarie? Ecco il prossimo segretario del PD lo eleggerete con il televoto in prima serata su Canale… - Mbalo71 : RT @FabrizioDelpret: Le varianti del #COVID19 che rischiano di affossarci ancora di più; la crisi economica; lo Stato fermo per un mese gra… -