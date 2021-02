Zaia | “Sulle vaccinazioni il Veneto è sotto la media? Per scelta prudenziale”

Leggi su dire

VENEZIA – Il Veneto risulta essere a metà classifica per tasso di utilizzo delle dosi di vaccino anti- Covid ricevute, e sotto la media di utilizzo nazionale. Ma questo è per "una scelta prudenziale". Lo chiarisce il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. "Noi possiamo superare le 20.000 dosi al giorno, se ci mettiamo i medici di base arriviamo a 45-50.000 dosi al giorno. Non abbiamo problemi a fare vaccini", assicura Zaia. "Abbiamo una certezza su carta che arriveranno le forniture, ma prudenzialmente accantoniamo. Abbiamo una platea di persone che hanno avuto la prima dose… Voi avete presente trovarvi a dire alle persone che la seconda dose non c'è perché deve ancora arrivare?".