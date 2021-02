Your Honor, quando il legal thriller incontra la tragedia classica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=9oM7SuyFExA Cosa è disposto a fare un padre per proteggere la vita di suo figlio? Ma soprattutto: quanto dolore è disposto a inghiottire uno spettatore per assistere a un dramma familiare di questo genere? Sono i quesiti fondamentali che si stagliano di fronte a Your Honor, miniserie prodotta da Showtime e che arriva dal 24 febbraio su Sky Atlantic e Now Tv. Adattamento dell’israeliana Kvodo, la serie in dieci episodi è stata scritta da Peter Moffat, sceneggiatore britannico con un passato da avvocato, e trova il suo centro di gravità soprattutto nella performance tragica e straordinaria di Bryan Cranston, che torna al formato seriale dopo essere stato l’indimenticabile Walt White di Breaking Bad. Tutto parte da un incidente le cui conseguenze si propagano con una pioggia venefica fino a portare alla luce i meccanismi ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=9oM7SuyFExA Cosa è disposto a fare un padre per proteggere la vita di suo figlio? Ma soprattutto: quanto dolore è disposto a inghiottire uno spettatore per assistere a un dramma familiare di questo genere? Sono i quesiti fondamentali che si stagliano di fronte a, miniserie prodotta da Showtime e che arriva dal 24 febbraio su Sky Atlantic e Now Tv. Adattamento dell’israeliana Kvodo, la serie in dieci episodi è stata scritta da Peter Moffat, sceneggiatore britannico con un passato da avvocato, e trova il suo centro di gravità soprattutto nella performance tragica e straordinaria di Bryan Cranston, che torna al formato seriale dopo essere stato l’indimenticabile Walt White di Breaking Bad. Tutto parte da un incidente le cui conseguenze si propagano con una pioggia venefica fino a portare alla luce i meccanismi ...

