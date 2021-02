Yemen, il caso al-Hasani: giornalista torturato per aver svelato verità scomode (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – A ottobre 2020 gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro ritiro dalla sanguinosa guerra civile dello Yemen, un conflitto che dal 2015 dilania lo stato mediorientale con conseguenze umanitarie gravissime. Se però Abu Dhabi a parole non fornisce più supporto militare al governo di Hadi, giornalisti ed esperti militari segnalano invece un coinvolgimento importante degli emiratini a supporto di diverse milizie in Yemen. Una di queste forze militari, il Consiglio di Transizione del Sud, tiene prigioniero il giornalista Yemenita Adel al-Hasani. La motivazione sarebbe a parole un’opera di spionaggio che Hasani avrebbe svolto per conto di potenze straniere. Di fatto, invece, il giornalista avrebbe provato il pesante coinvolgimento di Emirati Arabi Uniti e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – A ottobre 2020 gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro ritiro dalla sanguinosa guerra civile dello, un conflitto che dal 2015 dilania lo stato mediorientale con conseguenze umanitarie gravissime. Se però Abu Dhabi a parole non fornisce più supporto militare al governo di Hadi, giornalisti ed esperti militari segnalano invece un coinvolgimento importante degli emiratini a supporto di diverse milizie in. Una di queste forze militari, il Consiglio di Transizione del Sud, tiene prigioniero ilita Adel al-. La motivazione sarebbe a parole un’opera di spionaggio cheavrebbe svolto per conto di potenze straniere. Di fatto, invece, ilavrebbe provato il pesante coinvolgimento di Emirati Arabi Uniti e ...

IndomitusVirtus : RT @IlPrimatoN: Un giornalista incarcerato e torturato per aver svelato il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti. E non solo... https://… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Un giornalista incarcerato e torturato per aver svelato il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti. E non solo... https://… - IlPrimatoN : Un giornalista incarcerato e torturato per aver svelato il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti. E non solo... - ElenaLhasa : Ma tu guarda il caso! Dall'Europa una durissima risoluzione sul conflitto in Yemen | HuffPost Life -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen caso Bombe italiane in Yemen: l'indagine su Rwm Italia e Uama deve continuare Il caso riguarda il ruolo che avrebbero avuto in un attacco aereo avvenuto nel 2016 in Yemen che causò la morte di una famiglia di sei persone a Derial - Hajari, un villaggio nel Nord - Ovest del ...

Senza accordo sul nucleare l'economia dell'Iran è al collasso In questo caso, le autorità iraniane hanno assicurato che è in corso un semplice progetto di ...di chiudere la pagina sanguinosa dell'emergenza umanitaria nella guerra per procura in corso in Yemen, la ...

Yemen, tribunale di Roma: "L'inchiesta sulle bombe italiane deve continuare" la Repubblica Bombe italiane in Yemen: l’indagine su Rwm Italia e Uama deve continuare Accolto il ricorso di tre organizzazioni della società civile contro l'archiviazione dell'indagine volta ad accertare le responsabilità dei dirigenti di Rwm Italia e dell’Autorità nazionale nell’espor ...

Intervista a Ola Alaghbary, della Sheba Youth Organisation for Development, operante in Yemen Ora centinaia di donne lavorano fuori casa e, paradossalmente ... Il nostro Governo è tornato dall’Arabia Saudita in Yemen. È importante che ci mettiate in contatto con gli attivisti sardi. Stiamo ...

Ilriguarda il ruolo che avrebbero avuto in un attacco aereo avvenuto nel 2016 inche causò la morte di una famiglia di sei persone a Derial - Hajari, un villaggio nel Nord - Ovest del ...In questo, le autorità iraniane hanno assicurato che è in corso un semplice progetto di ...di chiudere la pagina sanguinosa dell'emergenza umanitaria nella guerra per procura in corso in, la ...Accolto il ricorso di tre organizzazioni della società civile contro l'archiviazione dell'indagine volta ad accertare le responsabilità dei dirigenti di Rwm Italia e dell’Autorità nazionale nell’espor ...Ora centinaia di donne lavorano fuori casa e, paradossalmente ... Il nostro Governo è tornato dall’Arabia Saudita in Yemen. È importante che ci mettiate in contatto con gli attivisti sardi. Stiamo ...