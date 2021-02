Xbox e cloud gaming: Phil Spencer guarda al futuro e ci racconta come sarà il mondo dei videogiochi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il cloud gaming è al centro dei pensieri del boss di Xbox. Phil Spencer ne ha parlato di recente in un video pubblicato su Twitter da Tom Warren. Stando a quanto affermato da Spencer, il cloud gaming rappresenta il futuro dell'industria videoludica e, prima o poi, arriveremo al momento in cui gli sviluppatori penseranno prima di tutto ai loro titoli in cloud. "guardando al futuro, vediamo un mondo nel quale gli sviluppatori potranno realizzare prima di tutto giochi cloud", afferma Spencer. "Penseranno prima di tutto ai loro titoli in cloud avendo accesso quasi illimitato alle potenzialità hardware nei data center, per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilè al centro dei pensieri del boss dine ha parlato di recente in un video pubblicato su Twitter da Tom Warren. Stando a quanto affermato da, ilrappresenta ildell'industria videoludica e, prima o poi, arriveremo al momento in cui gli sviluppatori penseranno prima di tutto ai loro titoli in. "ndo al, vediamo unnel quale gli sviluppatori potranno realizzare prima di tutto giochi", afferma. "Penseranno prima di tutto ai loro titoli inavendo accesso quasi illimitato alle potenzialità hardware nei data center, per ...

