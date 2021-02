Woody Allen: HBO Max terrà i suoi 6 film in catalogo per "permettere agli spettatori di decidere" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) HBO non eliminerà i sei film di Woody Allen presenti in catalogo nonostante la messa in onda della docuserie dedicata alle accuse di molestie sessuali mosse dalla figlia adottiva del regista e dall'ex moglie Mia Farrow. HBO ha dichiarato di non aver intenzione di togliere dal catalogo di HBO Max i sei film di Woody Allen presenti in seguito alla messa in onda della docuserie Allen v. Farrow che torna a parlare delle accuse di molestie mosse al regista dall'ex moglie Mia Farrow e dalla figlia adottiva Dylan Farrow. Riguardo alla scelta fatta, HBO ha dichiarato in un comunicato a TheWrap: "Questi titoli rimarranno disponibili in catalogo per permettere agli spettatori di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) HBO non eliminerà i seidipresenti innonostante la messa in onda della docuserie dedicata alle accuse di molestie sessuali mosse dalla figlia adottiva del regista e dall'ex moglie Mia Farrow. HBO ha dichiarato di non aver intenzione di togliere daldi HBO Max i seidipresenti in seguito alla messa in onda della docuseriev. Farrow che torna a parlare delle accuse di molestie mosse al regista dall'ex moglie Mia Farrow e dalla figlia adottiva Dylan Farrow. Riguardo alla scelta fatta, HBO ha dichiarato in un comunicato a TheWrap: "Questi titoli rimarranno disponibili inperdi ...

