Willie Peyote è fra i campioni al festival di Sanremo con “Mai dire mai”

Torino. «Credo che anche lo sport sia stato danneggiato durante questa pandemia con gli stadi che sono aperti solo formalmente mentre gli aspetti culturali non sono stati mai presi in considerazione». Lo ha detto Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, alla presentazione del brano "Mai dire mai (la locura)" con cui è in gara per la prima volta fra i campioni al festival di Sanremo. "Mai dire mai (la locura)", dallo spagnolo pazzia, follia, farà sicuramente parlare al festival. «È un anno che non lavoro, come anche i miei collaboratori, ed è ingiusto che tutto questo succede ormai da un anno – ha sostenuto l'artista – Sul palco di Sanremo non potevo far finta che sia successo tutto questo. Non avrebbe senso fare solo un ...

