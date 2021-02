Whatsapp, ecco cosa sa di te e dei tuoi dati (forse a tua insaputa) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Whatsapp è al centro di un vortice di polemiche per l’arrivo di un nuovo regolamento sulla privacy. Inizialmente previste per febbraio e poi slittate a metà maggio per la perdita di milioni di utenti, le nuove regole pensate dall’app di messaggistica hanno chiesto agli utenti di accettare una maggiore condivisione dei dati necessaria per il corretto funzionamento di Whatsapp Business, la variante a pagamento per le aziende che ha bisogno di un’interfaccia comune con Facebook per la gestione e l’organizzazione dei clienti. Insomma, sostanzialmente non è un cambio radicale – Facebook attingeva già i dati da Whatsapp fin dal 2016 – ma agli occhi di tutti è apparso come un aut aut da parte del gruppo di Menlo Park: o dai il consenso alle nuove norme, oppure sei fuori. Whatsapp ha chiarito ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è al centro di un vortice di polemiche per l’arrivo di un nuovo regolamento sulla privacy. Inizialmente previste per febbraio e poi slittate a metà maggio per la perdita di milioni di utenti, le nuove regole pensate dall’app di messaggistica hanno chiesto agli utenti di accettare una maggiore condivisione deinecessaria per il corretto funzionamento diBusiness, la variante a pagamento per le aziende che ha bisogno di un’interfaccia comune con Facebook per la gestione e l’organizzazione dei clienti. Insomma, sostanzialmente non è un cambio radicale – Facebook attingeva già idafin dal 2016 – ma agli occhi di tutti è apparso come un aut aut da parte del gruppo di Menlo Park: o dai il consenso alle nuove norme, oppure sei fuori.ha chiarito ...

AlessioCamaroto : WhatsApp: attenzione alla truffa del codice a sei cifre! Ecco come funziona e come difendersi - hwupgrade : Qualche 'furbetto' sta sfruttando l'app di messaggistica per impossessarsi dell'identità degli utenti ???? #WhatsApp - gigibeltrame : WhatsApp: attenzione alla truffa del codice a sei cifre! Ecco come funziona e come difendersi #digilosofia… - infoitscienza : WhatsApp, leggere messaggi eliminati in pochi secondi: ecco la soluzione - CFumarola : RT @adiconsum: Hai fatto una transazione con la tua carta di credito, ma non risulta sul tuo #cashback ? #WhatsApp 06 44170233 ?9.30-13 ?1… -