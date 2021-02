Warzone: in arrivo gli zombie? L’indizio arriva dal trailer del nuovo season pass (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arriveranno presto gli zombie in Warzone? Scopriamolo insieme in questa news dedicata al nuovo trailer del season pass della season 2 di Cold War e Warzone, da cui arriva L’indizio La nuova season di Call of Duty, per quanto riguarda Black Ops: Cold War e Warzone è pronta ad arrivare per tutti i giocatori. La stessa Activision ha, poche ore fa, annunciato il peso che l’aggiornamento di Warzone avrà su ogni piattaforma. Cold War, inoltre, sarà disponibile gratuitamente per una settimana proprio a partire dal 25 Febbraio (data d’inizio della season). Nel nuovo trailer rilasciato per il ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arriveranno presto gliin? Scopriamolo insieme in questa news dedicata aldeldella2 di Cold War e, da cuiLa nuovadi Call of Duty, per quanto riguarda Black Ops: Cold War eè pronta adre per tutti i giocatori. La stessa Activision ha, poche ore fa, annunciato il peso che l’aggiornamento diavrà su ogni piattaforma. Cold War, inoltre, sarà disponibile gratuitamente per una settimana proprio a partire dal 25 Febbraio (data d’inizio della). Nelrilasciato per il ...

