W il culo di Margherita Vicario e W Orango Tango

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ormai abbiamo scavallato l’anno solare. Quindi direi che è arrivato il momento di dare uno scrollone a questo diario online. Avevo anche pensato di chiuderlo, seppure le vicende legate al Covid e al lock down siano tutt’altro che risolte, così, de abrupto. Mi sono rotto le palle di star qui a scrivere tutti i santi giorni, e magari voi vi siete rotti di leggermi. Salvo che voi potete non leggermi, io non posso non scrivere, se non dichiarandolo, prima all’editore e poi a voi. Non è un blog, questo. Certo, se voi non leggeste è facile che l’editore mi suggerirebbe di non scriverlo, nel più classico cane che si mangia la coda, ma resta che avevo deciso di interromperlo. Prima toccate le cento puntate, i cento capitoli, poi superato l’anno. Sono invece ancora qui, perché in fondo scrivere rimane il mio impegno unico in questo periodo di isolamento e di stasi, quindi smettere di ...