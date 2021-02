Volley maschile, Champions League 2020/2021: lo Zenit Kazan supera 3-1 il Belchatow (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo Zenit Kazan passa 3-1 (25-23, 19-25, 25-23, 25-19) all’Hala Energia di Belchatow nel match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 di Volley maschile. I russi disputano un grande primo set, in cui devono lottare fino alla fine per imporsi sulla squadra avversaria; nel secondo parziale, però, arriva la reazione dei polacchi che rimettono in equilibrio la gara. Anche nel terzo set c’è un importante testa a testa che vede sorridere ancora una volta lo Zenit, che nel successivo parziale chiude definitivamente i giochi. GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lopassa 3-1 (25-23, 19-25, 25-23, 25-19) all’Hala Energia dinel match valevole per l’andata dei quarti di finale delladi. I russi disputano un grande primo set, in cui devono lottare fino alla fine per imporsi sulla squadra avversaria; nel secondo parziale, però, arriva la reazione dei polacchi che rimettono in equilibrio la gara. Anche nel terzo set c’è un importante testa a testa che vede sorridere ancora una volta lo, che nel successivo parziale chiude definitivamente i giochi. GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

infoitsport : Volley A1 Maschile: la Sir Sicoma Monini si spegne, andata Champions a Modena - infoitsport : Volley B maschile, rinviata Canottieri Ongina-Modena Volley Sport - sportface2016 : #Volley maschile, #CEVChallengeCupM 2020/2021: lo #ZenitKazan supera 3-1 il #Belchatow - Campioni_cn : Volley maschile: si interrompe in semifinale l'avventura di Cuneo in Coppa Italia, Bergamo vince 3-1 - SalentoSport : #VOLLEY – Leverano e Melendugno senza ostacoli: i #risultati del 6° turno in B/M e B2/f -