Volley | l’Olimpica sfiora l’impresa | Marigliano vince al tie-break

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Non è bastata una grande gara per avere la meglio dicheal tie-. Un punto guadagnato per gli uomini di Amodeo che sono apparsi in evidente crescita nella gara infrasettimanale contro la formazione napoletana allenata da mister Romano che continua la corse nella parte alta della classifica. Una gara molto intensa e avnte che ha viste le due squadre alternarsi alla guida del match. Mattatore della gara Rescignano, apparso in gran forma ed entrato in gran sintonia con il pallegiatore De Prisco. Ancora un ottima prova del libero Monda e con Picariello che in difesa è stato un fattore importante. Mister Amodeo per sopperire all’assenza di Cefariello, vista la caratura dell’avversario, ha inserito D’Avanzo nel ruolo di opposto che con De Prisco ha formato la ...