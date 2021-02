Volley femminile, CEV Cup 2021: Monza liquida l’Obrenovac ed ipoteca la finale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Monza ha sconfitto il Tent Obrenovac per 3-0 (25-15; 25-22 25-12) nella semifinale d’andata della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. Le brianzole si sono imposte senza alcun problema tra le mura amiche dell’Arena di Monza, surclassando la modesta compagine serba come da pronostico. Le ragazze di coach Marco Gaspari, terze nella classifica della Serie A1, sono sempre state in comodo controllo della contesa e hanno chiuso l’incontro in 67 minuti di gioco. La Saugella ha così ipotecato la qualificazione alla finale, basterà vincere due set in Serbia la settimana prossima per andare poi a caccia del trofeo (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si disputerà un golden set di spareggio). Dall’altra parte del tabellone le francesi del Beziers hanno sconfitto le turche del Galatasaray al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha sconfitto il Tent Obrenovac per 3-0 (25-15; 25-22 25-12) nella semid’andata della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. Le brianzole si sono imposte senza alcun problema tra le mura amiche dell’Arena di, surclassando la modesta compagine serba come da pronostico. Le ragazze di coach Marco Gaspari, terze nella classifica della Serie A1, sono sempre state in comodo controllo della contesa e hanno chiuso l’incontro in 67 minuti di gioco. La Saugella ha cosìto la qualificazione alla, basterà vincere due set in Serbia la settimana prossima per andare poi a caccia del trofeo (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si disputerà un golden set di spareggio). Dall’altra parte del tabellone le francesi del Beziers hanno sconfitto le turche del Galatasaray al ...

