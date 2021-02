Volley, Champions League: Civitanova tramortita dallo Kedzierzyn! Serve la rimonta antologica per la semifinale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Civitanova è stata sconfitta dallo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle per 3-1 (25-23; 14-25; 25-21; 25-21) nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2021 di Volley maschile. La Lube è crollata tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, perdendo in maniera inattesa contro la comunque quotata formazione polacca. Gli ultimi Campioni d’Europa sono ora chiamati a una rimonta da urlo per proseguire la loro avventura nella massima competizione continentale: i cucinieri dovranno vincere per 3-0 o 3-1 in trasferta settimana prossima e, successivamente, dovranno aggiudicarsi anche il golden-set di spareggio per qualificarsi alle semifinali. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi rischiano seriamente di uscire prematuramente dal torneo, dopo essere partiti tra le grandi favorite della vigilia per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è stata sconfittaZAKSA Kedzierzyn-Kozle per 3-1 (25-23; 14-25; 25-21; 25-21) nell’andata dei quarti di finale della2021 dimaschile. La Lube è crollata tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, perdendo in maniera inattesa contro la comunque quotata formazione polacca. Gli ultimi Campioni d’Europa sono ora chiamati a unada urlo per proseguire la loro avventura nella massima competizione continentale: i cucinieri dovranno vincere per 3-0 o 3-1 in trasferta settimana prossima e, successivamente, dovranno aggiudicarsi anche il golden-set di spareggio per qualificarsi alle semifinali. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi rischiano seriamente di uscire prematuramente dal torneo, dopo essere partiti tra le grandi favorite della vigilia per la ...

