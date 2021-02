Vodafone e Disney lanciano Neo | lo smartwatch per bambini

Leggi su wired

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha presentato loNeo pensato per igrazie a funzionalità sviluppate ad hoc per connettersi in modo sicuro, svolgere attività fisica quotidiana e divertirsi con assistenti virtuali speciali come i personaggi dell’universo. Ad accompagnare il lancio dell’orologio digitale un simpatico video con protagonista il celebre modello David Gandy. Il progetto nasce da una collaborazione creativa fra, con la partecipazione del designer Yves Béhar e del team di Fuseproject. Con un display tondo da 1,2 pollici di diametro e un peso di 40 grammi,Neo è resistente anche all’acqua ed è stato progettato su misura per gli utenti più piccoli. La batteria dura 48 ore in standby, è dotato di una fotocamera da 5 megapixel, una ...