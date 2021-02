Vittoria Ceretti chi è la supermodella italiana che salirà sul palco di Sanremo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vittoria Ceretti giovane top model internazionale sarà tra i volti femminili che affiancheranno Amadeus durante le serate del Festival di Sanremo 2021. La modella originaria di Brescia, classe 1998 ha debuttato nella moda molto giovane anche la sua ascesa è iniziata dopo aver partecipato nel 2012 al concorso Elite Model Look dove la sua classe, ma anche la sua bellezza angelica è stata notata dal mondo del fashion e non solo. Vittoria Ceretti fonte InstagramVittoria Ceretti, cosa farà a Sanremo 2021 Nel 2018 Vogue Usa l’ha inclusa fra le sette meraviglie del mondo dandole l’opportunità di conquistare il titolo di top. Voluta da moltissimi stilisti e in particolare da Dolce e Gabbana che l’hanno ritenuta un volto giovane e spontaneo ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021)giovane top model internazionale sarà tra i volti femminili che affiancheranno Amadeus durante le serate del Festival di2021. La modella originaria di Brescia, classe 1998 ha debuttato nella moda molto giovane anche la sua ascesa è iniziata dopo aver partecipato nel 2012 al concorso Elite Model Look dove la sua classe, ma anche la sua bellezza angelica è stata notata dal mondo del fashion e non solo.fonte Instagram, cosa farà a2021 Nel 2018 Vogue Usa l’ha inclusa fra le sette meraviglie del mondo dandole l’opportunità di conquistare il titolo di top. Voluta da moltissimi stilisti e in particolare da Dolce e Gabbana che l’hanno ritenuta un volto giovane e spontaneo ...

sofia23569 : Vittoria ceretti prenderà il posto di naomi campbell al festival di Sanremo, sara l'occasione per far conoscere u… - aIeksanderberg : la notizia di Vittoria Ceretti a Sanremo mi ha migliorato la giornata - ginugiola : Sanremo, all'Ariston Vittoria Ceretti, la top model da 900 mila follower - Umberto41288337 : RT @DiGioiaManuel: Triste per Naomi, ma contento per Vittoria Ceretti ?????? (spero in Versace o Ferretti) #Sanremo2021 - Ilamaiunagioia : Chi è Vittoria Ceretti?? SuperSimo l'avrei messa senza altre però -