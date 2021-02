Virus in Campania, mai così tanti positivi: il bollettino di oggi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torna a correre la curva dei contagi da CoronaVirus in Campania: oggi il Virus fa registrare 2.185 positivi su 21.366 tamponi effettuati, 749 in più di ieri con 6.035 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 10,22% dei test, un punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,53%. Di tutti questi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torna a correre la curva dei contagi da Coronainilfa registrare 2.185su 21.366 tamponi effettuati, 749 in più di ieri con 6.035 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 10,22% dei test, un punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,53%. Di tutti questi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

juornoit : #Juorno #coordinamentoapritelescuole, quelli che si battono contro le scuole chiuse e la #Dad - paolochiariello : #Juorno #coordinamentoapritelescuole, quelli che si battono contro le scuole chiuse e la #Dad - Gigidifr : #COVID19 , un anno fa il rientro di Ivanna e in Campania sbarcò il virus - positanonews : #Copertina #Covid Un anno fa il rientro di Ivanna ed in Campania sbarcò il virus - biancacle : RT @mattinodinapoli: Covid, un anno fa il rientro di Ivanna e in Campania sbarcò il virus -