Violante Placido | reggiseno in vista e merletti | atletica è uno schianto – FOTO

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La carismatica attricesi mostra con fare atletico: conine tanto diè uno. L’attrice di origini romane e figlia d’arte,, è celebre oltre per le sue performance sul grande schermo quanto per la sua innata e cospicua dose di eleganza. In seguito al suo esordio nel lontano L'articolo proviene da YesLife.it.

Vale1Val91 : RT @traluscoefusco: Tutti parlano di Carmen Consoli, ma io vorrei essere anche Violante Placido ??#happybirthdaytzn - traluscoefusco : Tutti parlano di Carmen Consoli, ma io vorrei essere anche Violante Placido ??#happybirthdaytzn - AngelaVillani9 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la più grande ATTRICE ITALIANA di tutti i tempi tra: ?? MARIA NAZIONALE ?? MONICA BELLUCCI ?? SOPHIA LORE… - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la più grande ATTRICE ITALIANA di tutti i tempi tra: ?? MARIA NAZIONALE ?? MONICA BELLUCCI ?? SOPHIA LORE… - SignoraDelleOr1 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la più grande ATTRICE ITALIANA di tutti i tempi tra: ?? MARIA NAZIONALE ?? MONICA BELLUCCI ?? SOPHIA LORE… -

Ultime Notizie dalla rete : Violante Placido

Yeslife

... con protagonisti, Giorgio Pasotti, Paolo Ruffini e Stefano Fresi. Ha interpretato ruoli in numerose fiction televisive Rai e Mediaset come : La Squadra - III Serie, Gomorra - la ...... con protagonisti, Giorgio Pasotti, Paolo Ruffini e Stefano Fresi. Ha interpretato ruoli in numerose fiction televisive Rai e Mediaset come : La Squadra - III Serie, Gomorra - la ...Vanessa Incontrada è stata vittima di una serie di polemiche che l'hanno messa in seria difficoltà. Di cosa stiamo parlando?Bianca Guaccero sul set della sua fiction copre il volto con la mascherina, ma si scopre più in basso, sulla scollatura. Bellissima!