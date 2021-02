Violano zona arancione da Napoli a Salerno per comprare droga: denunciati due giovani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Napoli. Violano la zona arancione per spacciare droga. Due giovani di 23 e 25 anni sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, impegnati nei controlli nella Stazione di Napoli Centrale. Fuori provincia e senza autocertificazione per comprare della droga, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)laper spacciare. Duedi 23 e 25 anni sono statiin stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, impegnati nei controlli nella Stazione diCentrale. Fuori provincia e senza autocertificazione perdella, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

