Vino | effetto shock dalla pandemia L’Italia limita le perdite

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il 2020 è stato un anno difficile per il, con il commercio internazionale che ha subito una battuta d’arresto, a causa delladi Covid-19. I cinque principali mercati deltricolore hanno registrato una contrazione delle importazioni, in alcuni casi a due cifre, maè riuscita a contenere l’impatto. E’ quanto emerge dalle anticipazioni del Nomisma Wine Monitor, all’attenzione della Valpolicella Annual Conference, in calendario il 26 e 27 febbraio. Dal rapporto emerge cheè riuscita ad arginare il calo (-2,9% nei primi 11 mesi del 2020), grazie anche alla revisione della strategia di distributiva a favore della GDO. In un contesto negativo per i cinque principali mercati delnel mondo – USA (-11,1%), Cina (-26,7%), Germania e Regno ...