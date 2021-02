Viggiù zona rossa: scatta la vaccinazione di massa per tutti gli over 18 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Varese, 24 febbraio 2021 - L'intera popolazione maggiorenne residente nel Comune di Viggiù sarà sottoposta a vaccinazione anti - covid. Il Comune della provincia di Varese è stato inserito con l'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Varese, 24 febbraio 2021 - L'intera popolazione maggiorenne residente nel Comune disarà sottoposta aanti - covid. Il Comune della provincia di Varese è stato inserito con l'...

Ultime Notizie dalla rete : Viggiù zona Covid Lombardia, zona rossa prorogata per Bollate, Viggiù e Mede Il governatore Fontana ha firmato una nuova ordinanza efficace fino al 3 marzo La proroga della zona rossa a Bollate (Milano), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia) è ufficiale. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza che prevede una 'Proroga delle misure urgenti ...

Viggiù zona rossa: scatta la vaccinazione di massa per tutti gli over 18 Le somministrazione del vaccino anti - covid nel comune di Viggiù prenderà avvio nei prossimi giorni. Saranno convocati gli over 80, poi, a seguire la fascia da 66 a 79 anni e successivamente i ...

