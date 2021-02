VIDEO Dan Carter a bordo di Team New Zealand. Il fuoriclasse di rugby prova Te Rehutai: “Strabiliante” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dan Carter è uno dei giocatori di rugby più forti della storia. L’ex mediano d’apertura degli All Blacks ha vinto i Mondiali 2011 e 2015 ed è il miglior marcatore a livello internazionale (1598 punti all’attivo). Il 38enne neozelandese ha comunicato il proprio ritiro pochi giorni fa e adesso si trova ad Auckland, dove è salito a bordo di Te Rehutai, la barca con cui Team New Zealand affronterà Luna Rossa nel match race che metterà in palio la America’s Cup a partire dal prossimo 6 marzo. L’ex stella della Nazionale Neozelandese di rugby, sport nazionale a quelle latitudini, si è dimostrato davvero estasiato dopo questa esperienza nel Golfo di Hauraki e ha espresso la propria impressione sulla velocità dell’imbarcazione. Di seguito il VIDEO di Dan ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Danè uno dei giocatori dipiù forti della storia. L’ex mediano d’apertura degli All Blacks ha vinto i Mondiali 2011 e 2015 ed è il miglior marcatore a livello internazionale (1598 punti all’attivo). Il 38enne neozelandese ha comunicato il proprio ritiro pochi giorni fa e adesso si trova ad Auckland, dove è salito adi Te, la barca con cuiNewaffronterà Luna Rossa nel match race che metterà in palio la America’s Cup a partire dal prossimo 6 marzo. L’ex stella della Nazionale Neozelandese di, sport nazionale a quelle latitudini, si è dimostrato davvero estasiato dopo questa esperienza nel Golfo di Hauraki e ha espresso la propria impressione sulla velocità dell’imbarcazione. Di seguito ildi Dan ...

