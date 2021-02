VIDEO Ciclismo UAE Tour quarta tappa, la sontuosa volata di Sam Bennett (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sam Bennett conquista la quarta tappa dell’UAE Tour con una sontuosa volata. Il ciclista irlandese si è imposto davanti davanti al neerlandese David Dekker (Jumbo-Visma) e all’australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Il migliore degli italiani è stato Elia Viviani (Cofidis) che ha chiuso quarto davanti al connazionale Matteo Moschetti (Trek-Segafredo). Lo sprint è stato condizionato dal forte vento favorendo chi ha saputo leggere meglio la situazione. Bennett ha lanciato la volata molto tardi, quando mancavano circa cento metri al traguardo. Probabilmente è stata proprio questa scelta a consentire al ciclista irlandese di imporsi. VIDEO: LA VITTORIA DI Bennett NELLA quarta tappa DELL’UAE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Samconquista ladell’UAEcon una. Il ciclista irlandese si è imposto davanti davanti al neerlandese David Dekker (Jumbo-Visma) e all’australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Il migliore degli italiani è stato Elia Viviani (Cofidis) che ha chiuso quarto davanti al connazionale Matteo Moschetti (Trek-Segafredo). Lo sprint è stato condizionato dal forte vento favorendo chi ha saputo leggere meglio la situazione.ha lanciato lamolto tardi, quando mancavano circa cento metri al traguardo. Probabilmente è stata proprio questa scelta a consentire al ciclista irlandese di imporsi.: LA VITTORIA DINELLADELL’UAE ...

