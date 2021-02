Viareggio Cup: la pandemia costringe a rinviare la competizione, ci sono due possibili date (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il torneo non potrà disputarsi nel mese di marzo Il Torneo di Viareggio, non si disputerà nel mese di marzo, ad impedire il suo svolgimento … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il torneo non potrà disputarsi nel mese di marzo Il Torneo di, non si disputerà nel mese di marzo, ad impedire il suo svolgimento … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

genovapostnews : Slitta la 72ª edizione Viareggio Cup - zazoomblog : UFFICIALE Nuovo rinvio per la Viareggio Cup 2021: i dettagli - #UFFICIALE #Nuovo #rinvio #Viareggio - news_modena : Sassuolo Under 18, nuovo rinvio per la Viareggio Cup - stefanosconti : Rinviata la manifestazione dei 2003 - ItaSportPress : Calcio, il Covid fa slittare ancora la Viareggio Cup - -