Via al cantiere del secondo lotto del centro piacentiniano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il centro di Bergamo si rifà il look. Dopo i lavori nel primo lotto in piazza Dante, da pochi giorni é partito il cantiere del secondo lotto: da piazza Cavour al Sentierone. Il lavori si concluderanno a fine del 2021, insieme a quelli del primo lotto, in Piazza Dante, iniziati ad ottobre 2020. Leggi anche Bergamo Il nuovo volto del centro piacentiniano: tour nei primi due lotti L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildi Bergamo si rifà il look. Dopo i lavori nel primoin piazza Dante, da pochi giorni é partito ildel: da piazza Cavour al Sentierone. Il lavori si concluderanno a fine del 2021, insieme a quelli del primo, in Piazza Dante, iniziati ad ottobre 2020. Leggi anche Bergamo Il nuovo volto del: tour nei primi due lotti L'articolo BergamoNews.

virginiaraggi : Questa è la nuova pista ciclabile che stiamo realizzando in viale Jonio e via dei Prati Fiscali, tra via di Casal B… - CatelliRossella : Per il ponte di Iano lo stop al cantiere è previsto in aprile «È molto più largo» - tommo_marmore : Cantiere Terzo settore, tutti i servizi sulla piattaforma - Riccard24279309 : RT @virginiaraggi: Questa è la nuova pista ciclabile che stiamo realizzando in viale Jonio e via dei Prati Fiscali, tra via di Casal Boccon… - Dimsuonosoft : RT @Roma: #RomaInforma 24 febbraio 2021 - Al via cantiere per impianto sportivo via Como -