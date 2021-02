Verso il primo Consiglio europeo di Draghi. Obiettivo numero uno: salvare la campagna vaccinale comune (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da qualche giorno gli eventi che hanno segnato l’inizio della pandemia hanno iniziato a compiere un anno, e l’unica certezza è che non è andato tutto bene. Ancora una volta, il Covid-19 è l’argomento principale del Consiglio europeo in videoconferenza di domani e venerdì, il primo di Mario Draghi nelle vesti di premier italiano. I leader delle 27 Capitali dell’Unione europea faranno il punto sulla situazione epidemiologica, e decideranno come continuare a coordinare la risposta alla pandemia concentrandosi sull’autorizzazione, la produzione e la distribuzione dei vaccini, e sulla circolazione delle persone. Oltre al Covid-19, nella mattinata di venerdì i leader discuteranno della strategia per la sicurezza e la difesa comune, e delle relazioni con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da qualche giorno gli eventi che hanno segnato l’inizio della pandemia hanno iniziato a compiere un anno, e l’unica certezza è che non è andato tutto bene. Ancora una volta, il Covid-19 è l’argomento principale delin videoconferenza di domani e venerdì, ildi Marionelle vesti di premier italiano. I leader delle 27 Capitali dell’Unione europea faranno il punto sulla situazione epidemiologica, e decideranno come continuare a coordinare la risposta alla pandemia concentrandosi sull’autorizzazione, la produzione e la distribuzione dei vaccini, e sulla circolazione delle persone. Oltre al Covid-19, nella mattinata di venerdì i leader discuteranno della strategia per la sicurezza e la difesa, e delle relazioni con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, un ...

