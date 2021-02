Verona Juventus, Pirlo senza terzino destro: le possibili soluzioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Verona Juventus – La Juventus non ha disposizione la retroguardia titolare e Pirlo è realmente nei guai. La Vecchia Signora è attesa da un match di quelli duri, dove la sconfitta è da mettere in conto. L’anno scorso Verona fu fatale, con Juric che mise a nudo tutte le crepe del sarrismo sfruttando un errore stile-Oporto del solito Bentancur. Ad ogni modo, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo sono out, vale a dire l’intera retroguardia titolare. Verona Juventus, problema in difesa: McKennie terzino? Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. A Pirlo contro il Verona mancheranno quindi quattro difensori. Dunque accanto a Demiral e de Ligt spazio ad Alex Sandro da terzo centrale di sinistra. A meno che ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 febbraio 2021)– Lanon ha disposizione la retroguardia titolare eè realmente nei guai. La Vecchia Signora è attesa da un match di quelli duri, dove la sconfitta è da mettere in conto. L’anno scorsofu fatale, con Juric che mise a nudo tutte le crepe del sarrismo sfruttando un errore stile-Oporto del solito Bentancur. Ad ogni modo, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo sono out, vale a dire l’intera retroguardia titolare., problema in difesa: McKennie? Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Acontro ilmancheranno quindi quattro difensori. Dunque accanto a Demiral e de Ligt spazio ad Alex Sandro da terzo centrale di sinistra. A meno che ...

forumJuventus : TMW: ' #VeronaJuve sabato ore 20,45. Bianconeri ancora in emergenza, al Bentegodi, senza terzini destri. Pirlo dovr… - fantapazzcom : Juventus: emergenza in difesa, ma torna Dybala - stuprinho : RT @emmeemme__: Inter, Atalanta, Juventus, Lazio, Napoli, Roma Milan, Sassuolo, Verona, Udinese, Lecce, Pordenone Sapete la differenza tr… - TuttoHellasVer1 : Tuttosport: 'Juventus, emergenza in difesa verso il Verona' - FBPredictions : ? #Verona vs #Juventus ???? #SerieA ??? Stadio Marc’Antonio Bentegodi ?? Preview: -